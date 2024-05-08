Зрелищные петушиные бои запечатлели в барнаульском зоопарке. Фото

В зоопарке отметили, что петушиные бои выглядят зрелищно и по-рыцарски.
Ранее показали, как тигрица из барнаульского зоопарка принимает солнечные ванны.
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Одни птицы уже начали распускать пышные хвосты, а другие — устраивать поединки. Впечатляющими фотографиями поделились в пресс-службе зоопарка «Лесная сказка».
В зоопарке отметили, что петушиные бои выглядят зрелищно и по-рыцарски.
Ранее показали, как тигрица из барнаульского зоопарка принимает солнечные ванны.
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