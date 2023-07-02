Золотистый песок и крупная рыба. Каким был Лесной пруд в Барнауле, который мы почему-то потеряли

- Это была бетонная набережная: дамба с тремя шлюзами, мост с автодорогой и искусственный водоем, подпитываемый Барнаулкой.
- За сезон на пляже отдыхали 50 тысяч человек. Берега были усыпаны чистым золотистым песком. Здесь работали кабинки для переодевания, душевые, спасательная станция. Рядом с пляжем был киоск с мороженым.
- К Лесному пруду ходил битком набитый пассажирами автобус маршрута №5.
Лесной пруд.
- Дамбу создали в 1980-м, чтобы сдержать деформацию берегов Барнаулки — она грозила обрушением прибрежных жилым домам и железно-дорожному мосту.
- По воспоминаниям водолазов и работников Лесного пруда, здесь было значительно проще работать, нежели на новом городском пляже острова Помазкин.
- Местные жители любили пруд как место отдыха и рыбалки. Здесь сачками, марлями и голыми руками собирали рыбу после того, как сливали воду. Самая крупная шла под шлюзами.
- Из-за растущего количества мусора и слива нечистот в реку дно пруда поднималось и сужалось. К 90-м все стало совсем плохо, а денег на реконструкцию не нашлось. Лесной пруд спустили, а плотину — открыли.
- Очень быстро пруд зарос тальником и стал болотом, на которое все чаще засматриваются строители.
Лесной пруд в поселке Кирова, 80-е годы.
архив музея «Город», vk.com/istoriabarnaula
Лесной пруд в поселке Кирова, 80-е годы.
архив музея «Город», vk.com/istoriabarnaula
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