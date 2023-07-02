Золотистый песок и крупная рыба. Каким был Лесной пруд в Барнауле, который мы почему-то потеряли

В 1859 году Павел Булыгин взял в аренду 75 десятин земли (это где-то 82 га). Тогда на берегах Барнаулки еще крутились водяные мельницы. Спустя 120 лет здесь построили Лесной пруд — и барнаульцы назвали место культовым.