Знаменитый голливудский актер вновь восхитился красоткой Камилой Валиевой

«Боже милостивый», — написал Болдуин под видео, которое опубликовала Валиева у себя в соцсети.
Отметим, во время Олимпийских игр — 2022 актер также восхищался выступлениями фигуристки и неоднократно оставлял ей комплименты в соцсетях.
После допингового скандала, в центре которого оказалась девушка, Алек Болдуин назвал ее «великим талантом», пишет "Чемпионат". Напомним, фигуристка подозревалась в употреблении запрещенного препарата — триметазидина.
Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022-го во время Олимпийских игр в Пекине. Валиева была оправдана.
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