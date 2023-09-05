Знаменитые спортсмены Роднина и Смертин открыли вместе с губернатором Томенко всероссийский футбольный турнир

Знаменитые спортсмены Ирина Роднина и Алексей Смертин вместе с губернатором Виктором Томенко открыли фестиваль по дворовому футболу в Барнауле. Они поприветствовали участников турнира – девчонок и мальчишек, которые приехали из десятков российских регионов. Роднина и Смертин поблагодарили организаторов и отметили развитие спорта в крае.

460 юных спортсменов принимают участие в фестивале дворового футбола. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на открытии фестиваля выразил надежду, что знакомство с Алтайским краем станет для участников поводом вновь сюда вернуться.

Президент Всероссийской федерации школьного спорта, знаменитая фигуристка Ирина Роднина отметила, что проведение фестиваля стало доброй традицией, которая привлекает все больше участников. Участие в таких турнирах способствует популяризации спорта среди подрастающего поколения.

Председатель краевой федерации футбола Алексей Смертин подчеркнул, что в Алтайском крае поддерживаются сильные футбольные традиции. Он отметил, что стадион Смертина, на котором проходит фестиваль, был построен благодаря поддержке краевых властей. Он добавил, что Алтайский край меняется очень сильно. Спортивные объекты появляются не только в крупных городах, но и в сельских территориях.