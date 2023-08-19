Знаменитая российская фигуриста призналась, что в юности ее преследовал фанат

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алина Загитова на шоу Павла Воли призналась, что в юности ее преследовал неизвестный мужчина. Об этом сообщает "Чемпионат".

Чемпионка рассказала, что в 16 лет она жила неподалеку от катка, на котором занималась. Поэтому часто Загитова ходила на тренировки пешком.

Однажды девочка стала замечать, что каждый день возле катка ее стал поджидать неизвестный мужчина. Более того, когда спортсменка возвращалась домой, он преследовал ее на своем автомобиле.

"Он на своем тонированном джипе медленно катился рядом со мной и что-то говорил в открытое окно из серии: «Я заберу тебя с собой!», - рассказывает Загитова.

К счастью, с Загитовой все было хорошо.

Напоминаем, что Алина Загитова - чемпионка мира 2019 года, серебряный призр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов и чемпионка Европы 2018 года.

На весь мир она прославилась тем, что стала единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

В 21 год Загитова приостановила спортивную карьеру.