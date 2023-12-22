Змея, бык и петух. Почему так популярен китайский циклический календарь и причем здесь животные

Животные, символы года, стали неотъемлемой частью современной культуры. Каждый новогодний праздник сопровождается сувенирами, традициями и гороскопами, связанными с новым "покровителем". Altapress.ru расскажет о китайском гороскопе, и почему он пришелся по вкусу за пределами Поднебесной.

Календарь

Китайский календарь появился более 3 тыс. лет назад. Это 60-летний цикл, основанный на чередовании 12 животных.

Дата празднования нового года в Китае отличается от российской. Жители Китая ориентируются на лунный календарь. Начало нового года совпадает со вторым по счету новолунием. Точкой отсчета служит день зимнего солнцестояния — 21 декабря.

Так, по восточному календарю у нового года нет фиксированной даты.

Китай. @chinadailynews

Китайский зодиак

Каждый год в восточном календаре связан с признаком одного из 12 животных.

Также каждое зодиакальное животное наделено символическим значением — стихией. Это дерево, металл, огонь, а также земля и вода.

Помимо этого, 12 животных поделены на 6 пар так, чтобы признаки одного были противоположными признакам другого. Так была достигнута гармония - Инь и Ян.

Порядок животных зодиака выбран не случайно: в Китае принято начинать с самого важного, а затем ставить все остальные признаки в порядке убывания. Как и вначале всегда сильное, доминирующее начало Янь, а затем придающее гармонию Инь.

Зодиаки располагаются в следующем порядке:

Крыса,

Бык,

Тигр,

Кролик,

Дракон,

Змея,

Лошадь,

Овца,

Обезьяна,

Петух,

Собака,

Свинья.

Китай. СС0

Почему именно эти животные

Зодиакальные животные были либо тесно связанные с повседневной жизнью Древнего Китая, либо по местным поверьям приносили удачу.

Животные домашнего хозяйства:

Бык,

Лошадь,

Коза,

Петух,

Свинья,

Собака.

Также известная в Китае поговорка гласит: "Шесть животных в доме означает процветание".

Животные удачи в китайской культуре:

Крыса,

Тигр,

Кролик,

Дракон,

Змея,

Обезьяна.

Согласно восточным поверьям, звери китайского гороскопа способны наделить определенными чертами характера тех, кто родился в их год.

Китай. СС0

В чем причина популярности

Во второй половине XX века мир заинтересовался духовными поисками. Массовый интерес породила мистика, оккультизм и эзотерика. Так, восточные практики и гороскопы стали неотъемлемой частью мировой культуры.

В России первые упоминания о китайском календаре были еще в 1970-х годах.

Но популярность китайской зодиакальной системы наступила в 1990-е годы. В это время экономика России была открыта, а в Китае произошел экономический бум. Товары из восточной страны заполонили магазины, среди них были и китайские календари.

Так, интерес к восточной культуре не угасает у россиян и на сегодняшний день. Уже в ноябре в магазинах начинают появляться сувениры, украшения и предметы быта с "символом" предстоящего года. Также в преддверии Нового года большим спросом пользуются восточные гороскопы.