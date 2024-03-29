Зима, прощай. Весна, привет! Тающий и цветущий Барнаул в солнечной фотоподборке altapress.ru

Барнаул, словно лесной медвежонок, неохотно выходит из зимней спячки и скидывает с себя белоснежное одеяло. Фотограф altapress.ru запечатлел этот момент пробуждения - с тающими сугробами и первыми весенними цветами.

Зима еще пытается цепляться за город и пугает то внезапным снегом, то порывом ветра. Но весна все ближе, а солнце - теплее. Сугробы растворяются в большие лужи, на деревьях появляются первые почки, а из-под земли выбиваются самые смелые весенние цветы.

Оживились и барнаульцы — они стали все чаще выходить на улицу. Одни гуляют по набережной, другие укрепляют здоровье пробежками, а дети играют в догонялки и катаются на самокатах.

Обь готовится сломать ледяной панцирь. Ожидается, что ледоход начнется примерно 8 апреля, прогнозирует заместитель начальника отдела управления в кризисных ситуациях Управления Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ Анатолий Лагутин.

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