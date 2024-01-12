Зигзаг на небесном экваторе: стало известно, когда по утрам станет светло и поднимется настроение

Сумеречные вечера начали "светлеть" после дня зимнего солнцестояния. И сейчас этот процесс в активной фазе — даже в 18:00 еще не накрывает ночная тьма. Но вот когда утро будет радовать не темнотой за окном?
Выход из спячки
В 2024 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Он означает приход весны и тепла, выход из спячки природы после зимы.
В этот день центр Солнца проходит через небесный экватор. Светило переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.
Весеннее равноденствие — первое равноденствие года.
Восток и запад
И только на весеннее и осеннее равноденствия солнце встает прямо на востоке и садится точно на западе.
Астрономическая весна
А 21 марта наступит астрономическая весна. В равноденствие день немного больше ночи, указывает mail.ru. Солнце начинает показываться над горизонтом, хотя на самом деле оно еще находится ниже горизонта.
И с этого момента с каждым днем будет светлее по утрам. И так всю весну и лето. Вплоть до осеннего равноденствия.
Даты
Последний раз в XXI веке весеннее равноденствие выпадало на 21 марта в 2007 году. Впоследствии в этом веке будет выпадать на 20 марта или даже на 19 марта.
Так что совсем уже скоро будем сжигать чучело зимы и встречать весну с летом.
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