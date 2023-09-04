Живые статуи, поющие индейцы и 50 тыс. горожан. Как в Барнауле отметили День города 2023 — большой фоторепортаж altapress.ru

Белорусские драники и немецкие танцы
Одним из первых в День города открылся фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». На площадке перед стелой Нулевой километр раскинулись яркие палатки представителей различных народов, проживающих в России.
Казаки хвастались самодельными шашками, а немцы учили вырезать открытки. Затесались среди них и индийцы - конечно же, с танцами.
Также угощали национальными блюдами. Грузины варили вкусную чурчхелу, татары предлагали чак-чак, а белорусы нажарили вкуснейших драников.
Фестиваль фермерской еды "Свое"
На площади Советов прошел фестиваль фермерской еды "Свое", который организовал Россельхозбанк.
Свою вкусную продукцию привезли более 100 производителей из Алтайского края и Республики Алтай, а также из Новосибирской, Тюменской областей, Татарстана и Белоруссии. Там было все, чего душа пожелает - сыры, мясо, фруктовые чипсы, сушеные грибы, знаменитые восточные сладости и натуральные чаи.
Фестиваль фермерской еды проходит в разных городах России. Две недели назад он "гостил" в Кемеровской области. После Барнаула поедет в Улан-Уде.
Кипящая площадь Сахарова
На главной площади города с утра до позднего вечера отмечали День города. Десятки палаток продавали еду и сувениры, юные спортсмены показывали мастер-класс по борьбе, а на основной сцене выступали городские коллективы и приглашенные гости.
Многих удивили индейцы, выступающие с песнями в национальных костюмах.
Также рядом со спорткомплексом "Титов-Арена" проходили соревнования по беговелу, езде на роликовых коньках, скейтбордингу и баскетболу.
Боевой Арбат
В масштабности праздника с площадью Сахарова мог посоревноваться барнаульский Арбат. Здесь проходил традиционный гастрономический фестиваль "Вкусно и полезно" и работали многочисленные фотозоны. Среди них было полюбившееся с прошлого года первое барнаульское метро.
В 17:00 состоялся межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение-2". Хотя нам кажется, что зрители смотрели не только на бойцов, но и на их очаровательную команду поддержки.
Атмосфера 80-х
Вовсю кипел праздник в парке "Изумрудный". Здесь ко Дню города доделали амфитеатр, который стал главной сценой для творческих коллективов.
Гости праздника катались на катамаранах, кормили рыжих карпов и делали фотографии на память.
А вечером барнаульцы вновь вернулись в 80-е и отжигали под знаменитый хиты на тематической дискотеке.
Торжественный салют
Финалом праздника стал яркий салют, длившийся 7 минут. Ради него на площади Сахарова собралось 50 тыс. человек! Людей на площади было так много, что некоторые решили залезть на памятник.