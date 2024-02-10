12 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жителя Алтайского края оштрафовали за оскорбление в мессенджере

Мужчину оштрафовали за оскорбление своего знакомого в мессенджере Whatsapp*.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

"В КУРСЕ 22" сообщает, что житель Солтонского района оскорбил знакомого в голосовом сообщении нецензурными выражениями. Тот поспешил обратиться в прокуратуру.

После обращения прокуратура провела проверку и возбудила дело об административном правонарушении в отношении мужчины.

Суд признал мужчину виновным в совершении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской.

Ранее сообщалось, что на алтайскую пенсионерку взяли огромный кредит по СМС.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость