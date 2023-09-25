Жительница Рубцовска запретила всем ездить по новому асфальту

Летом по нацпроекту в Рубцовске сделали новую дорогу по адресу ул. Алтайская. Однако старшая по дому №96 подумала, что ее нужно бережно хранить.
Обратилась в администрацию. Там согласились установить шлагбаум. А сама женщина поставила самодельный знак и камеру видеонаблюдения.
Многие переживают, что скорая или полиция не смогут попасть во двор, а неместные просто не поймут, куда нужно заезжать.
Недавно шлагбаум сломали, затем снова починили. Жильцы не раз обращались в администрацию, но там отвечают, что это не их дело.
Ранее сообщалось, что в Барнауле дорожные службы контролируют работу линевок.