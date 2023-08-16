Жительница Барнаула запретила пользоваться урной у своего подъезда

В Барнауле женщина запретила выкидывать мусор в урну возле своего подъезда. Пост об этом опубликовали в группе "Инцидент Барнаул"

Все случилось 14 августа. Дети поздравили с днем рождения подругу и вручили подарок во дворе дома на пр. Энергетиков, 10. Бумажную упаковку от подарка выбросили в урну возле подъезда.

Это заметила женщина из окна автомобиля и начала кричать, требовать достать мусор. Девочка достала бумагу, но крики в адрес детей продолжились.

В комментариях к посту выяснили, что женщина постоянно запрещает пользоваться урной тем, кто не живет в подъезде.

Ранее барнаульцы пожаловались на двухмесячную свалку мусора рядом с домом.