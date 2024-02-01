4 февраля
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Жизнь

Жительница Барнаула пожаловалась на состояние детской инфекционной больницы

В Барнауле пациентка детской инфекционной больницы пожаловалась на состояние медучреждения.

Детская инфекционная больница Барнаула.
Детская инфекционная больница Барнаула.
Mash Siberia

Mash Siberia сообщает, что жительницу Барнаула с сыном госпитализировали в "Алтайский краевой клинический Центр охраны материнства и детства".

Батареи в палате были едва теплые, а в окнах щели, которые стараются прикрыть одеялами. Ночью пациенты услышали шуршание, а когда включили фонарики, обнаружили тараканов.

В Минздраве данную ситуацию без официального запроса комментировать отказались, более того это медучреждение уже получило предписание от Роспотребнадзора три года назад.

Тогда Минздрав заявил, что капитальный ремонт не может состояться из-за короновируса, но в палатах сделали небольшой ремонт.

Ранее altapress.ru показал, как изменилась 14-я поликлиника.

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