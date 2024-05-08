Жительница Барнаула пожаловалась на аварийное состояние дома

Состояние двухэтажного многоквартирного дома в последнее время сильно ухудшается. Жильцы сообщают, что дом якобы признан аварийным, хотя на соответствующих сайтах такой информации нет.
Так в двух квартирах уже произошло обрушение перекрытия, лестницы разрушены и деформированы. Крыша «светится».
Несмотря на жалобы администрация не принимает никаких мер.
В доме продолжают жить пожилые люди и дети, которые в случае обрушения или другой ситуации не смогут самостоятельно эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в Барнауле снесли очередной аварийный дом.
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