Жительница Барнаула перевела мошенникам на "безопасный счет" полтора млн рублей

Горожанка рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.
Он заявил, что с ее счета мошенники пытаются перевести деньги на территорию недружественной страны. Чтобы сохранить средства, нужно оформить кредит и перевести все на "безопасный счет".
В течение пяти дней девушка взяла несколько кредитов в разных банках и перечислила деньги аферистам.
После эго жительница Барнаула поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что мошенники стали управлять телефонами россиян.
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