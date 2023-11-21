Жительница Барнаула лишилась автомобиля из-за пьяной выходки сожителя

Барнаулец решил покататься после того как завершил распитие алкогольных напитков в салоне автомобиля, который ему не пренадлежал.

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", мужчина ранее никогда не имел водительских прав, но решил покататься в городе. Там он врезался в КамАЗ и поругался с его водителем, поэтому тот был вынужден вызвать правоохранителей.

Полицейские предложили горожанину пройти медосвидетельствование, сначала дебошир согласился, но потом изменил свое решение, сославшись на усталость.

В свою очередь, суд по этому делу вынес приговор о условном лишении свободы преступника сроком 8 лет, а автомобиль Toyota Mark II конфискуют в доход государства.

Ранее в Барнауле автомобилисты решили не пропускать пешеходов из-за сломанных знаков.