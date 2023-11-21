23 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жительница Барнаула лишилась автомобиля из-за пьяной выходки сожителя

Барнаулец решил покататься после того как завершил распитие алкогольных напитков в салоне автомобиля, который ему не пренадлежал.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
Фото: ru.freepik.com, автор pvproductions.

Как сообщает "В КУРСЕ 22 | Барнаул", мужчина ранее никогда не имел водительских прав, но решил покататься в городе. Там он врезался в КамАЗ и поругался с его водителем, поэтому тот был вынужден вызвать правоохранителей.

Полицейские предложили горожанину пройти медосвидетельствование, сначала дебошир согласился, но потом изменил свое решение, сославшись на усталость.

В свою очередь, суд по этому делу вынес приговор о условном лишении свободы преступника сроком 8 лет, а автомобиль Toyota Mark II конфискуют в доход государства.

Ранее в Барнауле автомобилисты решили не пропускать пешеходов из-за сломанных знаков.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость