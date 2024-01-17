Жительница Барнаула хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более 1 млн рублей

Жительница Барнаула обратилась в полицию, так как потеряла более 1 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка рассказала, что в интернете увидела рекламу об обучении инвестициям и решила зарегистрироваться. После этого с ней связался мужчина, который представился финансовым аналитиком организации. Он порекомендовал открыть счет и внести первый взнос в размере 100 долларов (около девяти тыс. рублей). Потерпевшая так и сделала.

После этого "сотрудник" заявлял, что необходимо вносить деньги на инвестиционный портфель. После закрытия сделок женщина должна была получить прибыль.

Жительница Барнаула вводила личные данные и старалась вывести деньги. Однако после того, как на счету оказалось более млн рублей, а прибыли не было, то она поняла, что ее обманули.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края хотела заказать новогодние игрушки, но лишилась денег. После оплаты поставщик перестал выходить на связь.

Самое важное - в нашем Telegram-канале