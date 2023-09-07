Жительница Барнаула хотела привезти родственникам пять кг золотых украшений из Турции

Накануне в аэропорту Толмачево Новосибирской области на таможне у жительницы Барнаула нашли пять кг золотых украшений, сообщает "Банкфакс".

57-летняя женщина только вернулась с отдыха из Турции. Несмотря на внушительную багаж незадекларированного товара, она пошла по «зеленому» коридору.

В ее сумке обнаружили браслеты, кольца, серьги, цепи, броши, заколки и зажимы для волос из драгоценных металлов. Всего насчитала 429 изделий.

Женщина заявила, что все украшения она взяла на рынке в Стамбуле и везла их как подарки своим родственникам. Документов, которые бы подтвердили цену товара, у нее не оказалось.

Все изделия изъяли и отправили на экспертизу для расчета реальной стоимости.

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