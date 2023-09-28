29 сентября
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Жизнь

Жительница Алтайского края несколько лет получала пособия за несуществующих у нее детей

Бийчанку обвинили в том, что она обманывала соцслужбы и два года получала пособия на детей, которых у нее нет, сообщает "КП-Барнаул".

Сбережения. Деньги. Вклады.
Сбережения. Деньги. Вклады.
ru.freepik.com/wirestock

С 2016 по 2018 год 39-летняя женщина обманывала соцзащиту.

Оказалось, что ее лишили родительских прав на троих детей. Однако она все равно подала справки о том, что воспитывает их. Все это время ей шли выплаты.

Отмечается, что за два года она похитила более 340 тыс. рублей, которые перечислялись ей в качестве пособий.

Свою вину она сразу же признала, и суд назначил ей два года лишения свободы условно. При этом женщина должна полностью возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина тайно похоронил мать и еще несколько месяцев получал ее пенсию.

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