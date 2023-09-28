Жительница Алтайского края несколько лет получала пособия за несуществующих у нее детей

С 2016 по 2018 год 39-летняя женщина обманывала соцзащиту.
Оказалось, что ее лишили родительских прав на троих детей. Однако она все равно подала справки о том, что воспитывает их. Все это время ей шли выплаты.
Отмечается, что за два года она похитила более 340 тыс. рублей, которые перечислялись ей в качестве пособий.
Свою вину она сразу же признала, и суд назначил ей два года лишения свободы условно. При этом женщина должна полностью возместить ущерб.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мужчина тайно похоронил мать и еще несколько месяцев получал ее пенсию.