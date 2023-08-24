Жители Железнодорожного и Центрального районов Барнаула получили доступ к сверхскоростному домашнему интернет

Новая сеть МТС заработала в 50 многоквартирных домах на главных улицах города - Папанинцев, Крупской, Молодёжной, проспекте Красноармейском и других.

Высокоскоростной интернет позволяет даже в часы пиковой нагрузки комфортно выходить онлайн с нескольких гаджетов одновременно, без потери качества смотреть онлайн-фильмы и видео в HD формате, болеть за любимую спортивную команду, скачивать «тяжелый» контент за секунды, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую с чтением с обычного жесткого диска.

- Сегодня в каждой квартире есть несколько гаджетов, одновременно подключенных к интернету – телефоны домочадцев, телевизор, ноутбук или планшет. И для пользователей становится важной возможность пользоваться сетью без задержек, что стимулирует спрос именно на высокоскоростные предложения. Отмечу, что мы «прокачали» сеть не только для того, чтобы сделать сеть более надежной и устойчивой к перегрузкам, а также чтобы у жильцов была возможность одновременно скачивать любой контент за считанные секунды. В дополнение к этому горожане могут ощутимо сэкономить на услугах связи, объединив в один «семейный пакет» домашний интернет, мобильную связь, IP-телевидение и онлайн-кинотеатр, — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Ранее МТС обновила сеть домашнего интернета в Ленинском, Октябрьском и Индустриальном районах.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу в Барнауле можно на сайте компании.