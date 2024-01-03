5 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Жители еще одного российского города говорят о мощных взрывах

Как сообщают СМИ, на этот раз обстрелу мог подвергнуться Севастополь. Однако официального подтверждения этому пока нет. Ранее людей напугали снаряды времен Великой отечественной войны.

Севастополь, Крым.
Севастополь, Крым.
CC0

О беспокойстве в Севастополе сообщает портал Ura.ru со ссылкой на telegram-канал Shot.

«Очевидцы сообщают о мощных звуках взрывов в Севастополе. Предварительно, работает система ПВО», — сообщает telegram-канал Shot.

По словам местных жителей, слышно было как минимум два взрыва. При этом официальных комментариев по данному факту пока нет.

Источник сообщает, что подобные инциденты в Севастополе уже случались. Речь идет, например, о случае в прошлом году, когда в центре города якобы был взрыв.

Однако следом ГУ МЧС России по Севастополю опровергло данные. Причиной для беспокойств послужило плановое уничтожение боеприпасов времен Великой Отечественной войны. О предстоящих работах на своей официальной странице в соцсетях предупреждал губернатор Развожаев.

Напомним, в канун Нового года мощному обстрелу подвергся Белгород. Известно более чем о 25 погибших.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость