28 сентября
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Жизнь

Жители дома около крупной поликлиники в Барнауле решили себя обезопасить

К концу октября руководство барнаульском поликлиники №14 обещает достроить просторную парковку рядом с медицинским объектом. Несмотря на такие заверения жители соседнего дома все же решили отгородиться: на общем собрании они проголосовали за шлагбаум, которого здесь никогда не было.

Строительство парковки у поликлиники №14.
Строительство парковки у поликлиники №14.
altapress.ru

Жилой многоквартирный дом по адресу ул. Лазурная, 44 находится прямо напротив строящейся поликлиники. Двор тупиковый, машин в нем всегда много, движение затруднено.

Как рассказала altapress.ru местная жительница, недавно было проведено общее собрание. Большинство высказалось за установку шлагбаума. Главное опасение - большой поток машин пациентов поликлиники, которые будут парковаться прямо во дворе их дома.

Свободных парковочных мест в этой части города катастрофически не хватает. Дворы забиты автомобильным транспортом.

Строительство парковки у поликлиники №14.
Строительство парковки у поликлиники №14.
altapress.ru

Что говорят в поликлинике

Тем не менее, руководство строящегося медобъекта заверяет, что проблем возникнуть не должно. Новую парковку строят на 174 машиноместа, 17 из них - это места для инвалидов.

В соцсетях главврач поликлиники №14 Дмитрий Денисов отметил, что изначально парковка планировалась значительно меньшего размера, всего на 30 машин. Тогда бы это точно стало проблемой жителей соседних домов.

Сейчас земельный участок рядом с поликлиникой, на котором долгое время был пустырь, передали в собственность учреждения.

Строительство парковки у поликлиники №14.
Строительство парковки у поликлиники №14.
altapress.ru

Там обещают не только построить парковку, но и провести озеленение, сделать тротуары, освещение, поставить информационную стелу.

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