29 сентября
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Жизнь

Барнаульцы жалуются на водителей автобусов, проезжающих остановки

Барнаульцы недовольны водителем городского маршрута №35, сообщает Barnaul 22.

Автобус №35.
Автобус №35.
gvp в fotobus.msk.ru

По словам подписчиков, случаи, когда водитель игнорирует людей на остановке, встречаются очень часто.

О водителе маршрута №35 написали, что он намеренно проезжал дальше, чтобы люди не успели дойти до автобуса. Либо закрывал двери прямо перед лицом. Остановки он делал, только когда пассажиры выходили.

В комментариях также жалуются на этот маршрут: расписание автобусов водители не соблюдают, кондукторы хамят, летом в салоне работает обогрев, а зимой стоит холод.

Ранее жительница Барнаула была возмущена тем, что автобусы проезжают в час пик на красный свет.

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