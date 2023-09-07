8 сентября
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Жизнь

Жители Барнаула жалуются на недобросовестных водителей, которые выезжают на встречную полосу

На ул. Путейской перед перекрестком Строителей-Павловский тракт, очень часто водители замечают других за обгоном по встречной полосе. Информацией поделился участник сообщества Barnaul 22.

Пробки, дороги, заторы.
Пробки, дороги, заторы.
unsplash.com.

Пока мужчина стоял в пробке, на его глазах по встречке проехали около 30 машин. Они мешали движению и пешеходам, потому что заезжали на тротуар.

Ранее барнаульцы поделились, как избавиться от ежедневной огромной пробки на Павловском тракте.

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