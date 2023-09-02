Жители Барнаула заметили в небе странное явление

Сегодня ночью местный житель заснял необычное облако, сообщает участник сообщества "В КУРСЕ 22".

В час ночи в небе образовалось яркое облако, а потом резко исчезло.

Небо снимали с ул, Георгия Исакова в сторону аэропорта.

Ранее мы писали о том, как в Алтайском крае находят НЛО и кто в регионе занимается проблемой "зеленых человечков".