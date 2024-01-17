Жители Барнаула в очередной раз возмутились поведением водителей общественного транспорта

Накануне водитель автобуса №20 припарковал транспорт в неположенном месте. А кондуктор и вовсе вылила ведро грязной воды на оживленную часть. Об этом рассказал подписчик Barnaul 22 .

Водитель припарковался якобы так, что перекрыл половину полосы под знаком "Обгон запрещен". А кондуктор, со слов очевидца, решила, что грязную воду после мыться салона можно просто вылить на тротуар в оживленном месте.

В ответ на замечание кондуктор ответила: "А куда я ее дену?".

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили сокращение количества общественного транспорта. Теперь маршрутка №27 забивается уже на конечной остановке, хотя раньше там стояло сразу несколько машин и толпы в салонах не было.

Самое важное - в нашем Telegram-канале