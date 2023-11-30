Жители Барнаула поделились кадрами огненного рассвета.

Только взгляните, как небо полыхает. Виды утром зашкаливали.
В комментариях шутливо отметили, что небо радуется открытию моста по пр. Ленина.
Ранее стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта после открытия моста по пр. Ленина.
Барнаульцы заметили потрясающий рассвет и поделились огненными кадрами, сообщает Barnaul 22.
Только взгляните, как небо полыхает. Виды утром зашкаливали.
В комментариях шутливо отметили, что небо радуется открытию моста по пр. Ленина.
Ранее стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта после открытия моста по пр. Ленина.
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