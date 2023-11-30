1 декабря
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Жизнь

Жители Барнаула поделились кадрами огненного рассвета

Барнаульцы заметили потрясающий рассвет и поделились огненными кадрами, сообщает Barnaul 22.

Жители Барнаула поделились кадрами огненного рассвета.
Жители Барнаула поделились кадрами огненного рассвета.
Barnaul 22

Только взгляните, как небо полыхает. Виды утром зашкаливали.

В комментариях шутливо отметили, что небо радуется открытию моста по пр. Ленина.

Ранее стало известно, как изменятся маршруты общественного транспорта после открытия моста по пр. Ленина.

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