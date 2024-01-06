Жители Барнаула от безысходности катают своих детей на ступеньках

Горожанка отмечает, что детям приходится кататься на ступеньках, так как горок во дворе нет.
Ранее сообщалось, что читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку.
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Жители Барнаула катают своих детей на ступеньках, потому что во дворах нет горок. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».
Горожанка отмечает, что детям приходится кататься на ступеньках, так как горок во дворе нет.
Ранее сообщалось, что читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку.
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