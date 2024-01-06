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Жизнь

Жители Барнаула от безысходности катают своих детей на ступеньках

Жители Барнаула катают своих детей на ступеньках, потому что во дворах нет горок. Об этом сообщает «ЧБ Барнаул».

Тюбинг. Плюшка. Горка.
Тюбинг. Плюшка. Горка.
unsplash.com

Горожанка отмечает, что детям приходится кататься на ступеньках, так как горок во дворе нет.

Ранее сообщалось, что читатель altapress.ru пожаловался на барнаульскую маршрутку.

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