Жители алтайского села беспокоятся за единственную дорогу, которую хотят перекрыть (обновлено)

Из села Райгород Алтайского края можно выехать только по одной дороге, однако и ее преодолевают с большим трудом — каждую весну и осень застревает транспорт, сообщают читатели altapress.ru .

Протяженность дороги Яровое — Райгород составляет 12 километров. Из них восемь относятся к Славгороду а четыре — к Яровому.

Именно на этих четырех километрах осенью и весной постоянно застревают школьный автобус и скорая помощь, а такси отказывается ехать.

Местные жители уже не раз обращались в органы власти. В ответ они слышали, что средств на ремонт дороги нет. На последнее обращение в администрации заявили, что участок и вовсе перекроют.

Сельчане же подчеркивают, что по этой дороге ездят в школу дети. О возможных альтернативных вариантах выезда за пределы села неизвестно.

В свою очередь, мэр Ярового Владислав Шилов пояснил ситуацию по поводу закрытия дороги.

Администрацией принято решение организовать школьный маршрут через Яровое. Сейчас существуют финансовые проблемы с ремонтом межпоселковой дороги Райгород — Павловка — Покровка — Славгород. В ближайшее время ощебенивание участка вести не планируют из-за больших трат.

Мэр предложил проработать вопрос о признании дороги межмуниципальной, чтобы передать ее на краевое обслуживание. Жители могут провести сход, принять решение и обратиться в администрацию округа с просьбой взять дорогу на краевое обслуживание. Администрация готова поддержать сельчан.

Однако сами жители заявляют, что об этой дороге ранее не знали. По словам старожилов, ее не существует уже более 30 лет.

Ранее жители пригорода Барнаула были недовольны состоянием дорог.

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