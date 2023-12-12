Жители Алтайского края жалуются на "вкусняшки", которыми кормят начальную школу

Родитель заявил, что школьников кормят заплесневелыми гранатами.
Он иронично назвал это "вкусняшкой".
Ранее сообщалось, что специалист рассказал, почему полезно пропускать завтраки.
В селе Костин Лог в Мамонтовском районе родители удивились фруктам, которыми кормят их детей. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".
Родитель заявил, что школьников кормят заплесневелыми гранатами.
Он иронично назвал это "вкусняшкой".
Ранее сообщалось, что специалист рассказал, почему полезно пропускать завтраки.
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