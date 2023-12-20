21 декабря
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Жизнь

Жители Алтайского края жалуются на работу автобусов

В селе Нижнекаменка история с общественным транспортом становится только хуже. Об этом сообщает «Барнаул 22».

Новая остановка.
Новая остановка.
"В курсе 22".

Со слов горожан, перевозчики заявляют, что сельские маршруты для них убыточны.

При отмене маршрута люди остаются без возможно добрать по делам, в школу и на работу.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в остановку в Барнауле.

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