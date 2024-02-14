Жители Алтайского края завалили депутата Госдумы просьбами на личном приеме

Жители Алтайского края во время региональной недели могут задать свои вопросы непосредственно депутату Госдумы. Как правило, парламентарии проводят личные приемы. И, судя по активности граждан, людям есть что спросить.

Так, например, к депутату Госдумы Александру Терентьеву на февральский личный прием обращались как с коллективными, так и с индивидуальными просьбами жители со всего края: от Славгорода и Барнаула до Переясловки и Староалейского.

Жалобы на нечищеные дороги

Жительница села Переясловка Топчихинского района озвучила парламентарию целый ворох проблем. Пенсионерка посетовала, что они с соседями стали "заложниками" нечищеной дороги к их домам. По ее словам, пожилым людям предложили убирать снег за свой счет.

Она отметила, что рядом с дорогой находятся свалка строительного мусора и сельхозтехника, которые создают условия для заметания этого участка снегом. И все это дополнительно мешает проходу.

Перечислила пенсионерка и другие беды села: нет транспортного сообщения, нет ФАПа и аптеки, отсутствует уличное освещение. Также жительница поблагодарила депутата за активность в работе с обращениями граждан и попросила помочь наладить конструктивное взаимодействие с местной властью.

Александр Терентьев в ответ заверил, что проведет переговоры с ответственными должностными лицами, по результатам которых определится с дальнейшими действиями.

Жители Алтайского края на личном приеме у депутата Госдумы Александра Терентьева. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Зарплаты и премии

Как сообщалось ранее, помощники воспитателей детского сада села Староалейское Третьяковского района пожаловались на расчет зарплаты, по их мнению, несправедливый.

Парламентарий пока не завершил рассмотрение этой проблемы, однако теперь вопросы возникли у воспитателей – о выплате премии по итогам года. Об этом они рассказали в телефонном разговоре.

Теперь депутату предстоит изучить и новую информацию, чтобы определиться с мерами реагирования на жалобу.

Жители Алтайского края на личном приеме у депутата Госдумы Александра Терентьева. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Обвиненный врач

А вот жителей Троицкого района взволновало уголовное преследование исполняющего обязанности главного врача ЦРБ. На личном приеме сельчане выразили свое несогласие с обвинениями медика, в чью незаконность действий они не верят.

Как отмечают в пресс-службе социалистов, местные жители, напротив, хвалят доктора и утверждают, что он стал привлекать кадры, занялся ремонтом больницы и начал улучшать оборудование.

Александр Терентьев отметил, что отправит обращение по компетенции и выразил надежду, что в деле разберутся справедливо и объективно.

Жители Алтайского края на личном приеме у депутата Госдумы Александра Терентьева. Источник фото: altai.spravedlivo.ru

Прокуратура не потребовалась

Еще один телефонный звонок поступил из Славгорода. Местная жительница сообщила, что в нескольких частных домах по ул. К. Маркса более 10 дней не было воды.

По ее словам, на момент обращения к депутату на улице были разрыты ямы, и ясность о сроках восстановления водоснабжения отсутствовала. Женщина добавила, что среди жителей, оставшихся без водоснабжения, есть пенсионеры и дети.

В пресс-службе социалистов отметили, что Александр Терентьев после звонка направил депутатское обращение главе Славгорода с просьбой оперативно принять меры. К концу дня вопрос был решён..

Барнаульские активисты

На личный прием с коллективным обращением пришли жители Барнаула, которые активно выступают за запрет абортов и попросили Александра Терентьева их поддержать. В своих аргументах они ссылались на государственную политику, направленную на укрепление института семьи.

А еще одна жительница краевой столицы обратилась к депутату Госдумы с коллективным письмом о содействии в строительстве легкоатлетического манежа. А точнее о включении объекта в федеральный проект "Спорт – норма жизни".

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