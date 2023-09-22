Жители Алтайского края рассказали о несправедливой разнице в зарплатах и непростых увольнениях

Трудоустроенные жители Алтайского края рассказали, обсуждают ли в их коллективах зарплаты друг друга и справедлива ли разница в них, а также поделились опытом увольнений.

Говорить открыто или скрывать

Выяснилось, 37% сотрудников не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители. Такой ответ чаще всего давали представители сфер маркетинга, рекламы, PR, а также информационных технологий.

24% респондентов отметили, что свободно обсуждают свои зарплаты и знают, сколько получают другие работники. Открыто говорить о своем заработке принято у профессионалов в сферах финансов и бухгалтерии (30%), управления персоналом, тренингов (28%), а также строительства и недвижимости (27%).

Ещё 39% опрошенных просто в курсе доходов компании и ее рядовых специалистов, передает данные исследования площадка по поиску работы hh.ru.

Деньги, рубли. CC0

"Устаю не меньше других"

При этом 41% сотрудников Алтайского края считают несправедливым отличие их зарплаты от дохода коллег на тех же позициях. А всего по России этим фактом остались недовольны 38% отвечающих.

«Понятное дело, что у кого-то, возможно, чуть больше опыта. Но я тоже работаю на полную ставку и устаю не меньше других», - сетует жительница края.

Чаще всего разница в заработке не устраивает юристов, сотрудников безопасности, а также медиков и бухгалтеров. Последние не зря открыто обсуждают зарплату с коллегами.

В юриспруденции тема заработка вообще больная. Доход зависит, конечно, от опыта, образования, места работы и специализации. Но преимущественно – от договоренности с клиентом, поэтому тут кто как умеет взаимодействовать с людьми.

В службе безопасности на зарплату влияют степень риска, выслуга и выполнение отдельных заданий и поручений. Для бухгалтера большую роль играют образование, квалификация и опыт, соответственно, получает тот, кто дольше работает, даже если должность та же.

Ну а что касается медиков, зарплата начисляется в зависимости от стажа работы, категории, наличия вредных условий производства и решений местных органов власти.

Работа. Офис. unsplash.com

"Все через это проходили"

А вот 30% опрошенных относятся к разнице в сумме доходов с коллегами на той же должности спокойно и считают это нормальным.

«У меня опыта меньше, но я понимаю, что у меня есть много перспектив, в том числе рост зарплаты. Все были новичками и через это проходили», - отмечает один из опрошенных нами специалистов региона.

Ещё 28% жителей ответили, что перед ними просто не стоит такой моральной проблемы, как сравнение чужой зарплаты со своей. В их фирмах у сотрудников на одинаковых позициях заработок находится на одном уровне. Чаще всего об этом говорили представители туристического и ресторанного бизнеса.

Деньги. unsplash.com

Работать нельзя уволиться

Кстати, если вдруг захочется уволиться из-за несправедливых зарплат, это может оказаться не так просто.

Специалисты SuperJob выяснили, что 25% барнаульцев сталкивались с препятствованием при увольнении, поскольку работодатель не желал терять ценные кадры. В таких ситуациях в основном бывали респонденты старше 45 лет ввиду большого профессионального опыта.

Интересно, что отступить руководителю приходилось лишь в половине подобных случаев. Причем заявление, по словам сотрудников, так и оставалось неподписанным.

«Через две недели отработки от числа зарегистрированного заявления без проблем получила трудовую в отделе кадров», — поделилась респондентка.

Работа. Офис. unsplash.com

Обратные компромиссы

В части случаев специалистам приходилось отзывать заявление и продолжать трудиться на старых условиях.

И только треть работников приходили к компромиссу с начальством и оставались в компании с выгодой для себя.

Зарплата, кстати, и становится камнем преткновения в большинстве случаев. Иногда дело касается и графика работы, который руководителю приходится менять, давать дополнительные выходные. Кроме того - отпускать специалиста на удаленку или разрешать гибридную занятость, лишь бы оставить профессионала в компании.

Но нередко бывает и так, что самим сотрудникам приходится соглашаться на дополнительные условия, чтобы их наконец отпустили. Зачастую речь идет о поиске и обучении преемников, более длительной, чем две недели, отработке, а также о продолжении работы на условиях совместительства.