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Жизнь

Жителей Алтайского края предупреждают о резком похолодании

3 января в Алтайском крае ожидается похолодание. В течение дня в ряде районов температура воздуха опустится до -25 градусов. Жителей просят соблюдать меры безопасности.

Мороз. Трамвай. Барнаул.
Мороз. Трамвай. Барнаул.
Анна Зайкова, altapress.ru.

По данным Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в регионе в первой половине дня будет достаточно комфортная погода, которая составит до -5 градусов.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами сильные, переходящие в снег, отложение мокрого снега, гололёдные явления, метели, усиление ветра до 18-23 м/с. Возможно резкое похолодание.

Усиление ветра прогнозируется в Бийском, Змеиногорском, Зональном, Краснощековском, Поспелихинском, Солонешенском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Целинном и Чарышском районах.

Похолодание ожидается во второй половине дня 3 января по западу края до - 25 градусов.

В морозную погоду МЧС Алтайского края предупреждают, что при резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям. Необходимо тщательно следить за печным отоплением и электрооборудованием.

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