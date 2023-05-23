Житель Новосибирска превратил электросамокат в мотоцикл для инвалидов

Пока все твердят об опасности электросамокатов, пенсионер и инвалид Виктор Худяков переделал один из них под себя и облегчил передвижение по городу, рассказывает " КП-Новосибирск ".

Проблемы со здоровьем

63-летний Виктор Худяков 22 года посвятил службе в МЧС и пожарной охране.

Однажды во время пожара на макаронной фабрике произошло обрушение, мужчина пролетел несколько метров вниз. Виктор думает, что именно тот случай спровоцировал последующие проблемы со здоровьем.

В 2015 году у мужчины начались боли в спине, а через год отказали ноги. Сам Виктор говорит, что у него сильно разрушался позвоночник.

Его прооперировали, но ходить Худякову все еще тяжело. Было время, когда он вообще не выходил из дома.

Пенсионер переделал самокат в мотоцикл для инвалидов. "КП-Новосибирск"/Алина НЕЧАЕВА

Первый самокат

В какой-то момент Виктор увидел новости про электросамокаты и захотел такой же. Первым таким средством передвижения мужчина обзавелся в 2018 году и сразу же его переоборудовал.

Вскоре на мобильном транспорте появилась корзина для вещей и сидушка от мотоцикла "Урал", а также стала короче ручка.

С тех пор пенсионер сам может передвигаться по городу, добираться до метро и другого транспорта. Ездит исключительно по тротуаром, не набирая скорость больше 10 км/ч. Зарядки хватает на 45 км.

"Установил фары, звонок - он почти как мотоцикл!" - восхищается Виктор.

Пенсионер переделал самокат в мотоцикл для инвалидов. "КП-Новосибирск"/Алина НЕЧАЕВА

Находка для многих

Со своим транспортом Виктора пускают везде. Хотя иногда прохожие критикуют за проезд по тротуару. Но выбора у мужчины нет - старается ездить по самому краю.

"Обязательно использую знак инвалида, чтобы понимали, почему я на нем еду", - рассказывает пенсионер.

Сейчас у мужчины уже три самоката - два летних и зимний. Но зимний Виктор продает, потому что купил машину - на ней все-таки удобнее.

Однако обычные электросамокаты пенсионер не жалует. Сетует, что на них ездят слишком быстро и не следят за ПДД.

Новосибирец уверен, что подобное средство передвижения для инвалидов станет находкой для многих.

Ранее известный футболист-инвалид из Барнаула победил на общероссийском турнире.