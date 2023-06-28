Житель Новосибирска нашел в гараже послание из прошлого и разгадал его.

Николай недавно приобрел гараж, а во время ремонта обнаружил там старые письма. Одно из них тревожное - автор предрекала свою смерть:

"Уже сейчас, когда вы это прочтете, меня нет в живых. Я родилась в 1959 году работала в 156-м детском комбинате. Счастья вам, товарищи потомки, жители 2000 года. Вспоминайте «Аврору» и «Потемкина»… Не получается, но все равно чистого вам неба над головой".

Второе письмо было написано другим почерком:

"Здравствуйте, потомки! С приветом к вам Сафина Марина, ваша бабушка, мать, а может, и совсем незнакомый человек. Сейчас мне 14 лет… Я хочу, чтобы вы хорошо жили. Всего хорошего! Будьте счастливы".

Письмо Ирины. "КП-Новосибирск" Письмо Марины. "КП-Новосибирск"

Новому владельцу гаража стало интересно узнать историю писем и жива ли первая девушка.

С помощью редакции "КП-Новосибирск" удалось разыскать Ирину Субхангулову, которая написала первый текст. Она жива, находится в Санкт-Петербурге и ей 64 года.

Женщина признается, что действительно писала первое письмо. Вспоминает, что рассуждала о своей смерти, потому что в восьмом классе цыганка нагадала ей, что она проживет всего 40 лет.

Сейчас Ирина проживает в Санкт-Петербурге. "КП-Новосибирск"

Ирина до 41 года жила в страхе в ожидании скорого ухода, но все обошлось. А Марина, которая написала второе письмо, - ее сестра.

На момент написания письма Ирине было 18, она уже была замужем и воспитывала маленькую дочь, из-за которой устроилась в детский сад №156.

Так выглядела Ирина, когда писала письмо. "КП-Новосибирск"

Вспоминать "Аврору" и "Потемкина" в тексте просила из-за корабликов на детской площадке, которые носили эти названия.

Письма девочки вложили в шкаф-купе, который своими руками сделал их отец.

"Пишите потомкам, вдруг кто-нибудь найдет ваши письма", - сказал тогда он.

Бумажки вложили в дверцу шкафа и забыли.

Позже, в 1986, Ирина переехала в Новый Уренгой. Родители разменяли квартиру и тоже уехали, перед этим разобрав шкаф и унеся дверцы в гараж.

Дверь шкафа-купе, в которой нашли письма. "КП-Новосибирск"

Так загадочные послания дошли до 2023 года и обрели новую жизнь, рассказав новому владельцу гаража Николаю историю о незнакомых людях.

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