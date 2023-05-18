Житель барнаульской многоэтажки затапливает соседей собачьими отходами

После жалобы соседей в квартиру мужчины смог попасть сотрудник ветслужбы и насчитал восемь собак. Однако точное количество питомцев не знает никто. Странный жилец не отвечает на вопросы.
Оказалось, любитель животных выгуливает собак на балконе. Жители регулярно обращаются с жалобами в полицию, в управляющую компанию, но пока результата нет.
На днях должна нагрянуть комиссия Роспотребнадзора и взять пробы воздуха на содержание аммиака.
Тем временем, проживающие в доме астматики заметили ухудшившееся здоровье.
В приюте домашних животных "Ласка" рассказывают, что им время от времени поступают похожие звонки - от уставших от зверинцев в квартирах людей.
Иногда уговорами часть животных удается забрать. Волонтеры даже занимались специальной программой по работе с кошатниками - забирали их на стерилизацию.
В любом случае, изъять животных можно только при добровольном согласии хозяина.
Пока что жильцы дома на Павловском тракте ожидают судов и своими силами взывают к совести нерадивого соседа.
Ранее в Госдуме одобрили законопроект об обращении с бездомными животными - в том числе их убийство.