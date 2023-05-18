19 мая
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Жизнь

Житель барнаульской многоэтажки затапливает соседей собачьими отходами

Жильцы многоэтажки на Павловском тракте жалуются, что сосед сверху топит их квартиры отходами жизнедеятельности своих многочисленных собак, сообщают "Вести Алтай".

Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
"Вести Алтай"

После жалобы соседей в квартиру мужчины смог попасть сотрудник ветслужбы и насчитал восемь собак. Однако точное количество питомцев не знает никто. Странный жилец не отвечает на вопросы.

Оказалось, любитель животных выгуливает собак на балконе. Жители регулярно обращаются с жалобами в полицию, в управляющую компанию, но пока результата нет.

На днях должна нагрянуть комиссия Роспотребнадзора и взять пробы воздуха на содержание аммиака.

Тем временем, проживающие в доме астматики заметили ухудшившееся здоровье.

Скриншот из видео.
Скриншот из видео.
"Вести Алтай"

В приюте домашних животных "Ласка" рассказывают, что им время от времени поступают похожие звонки - от уставших от зверинцев в квартирах людей.

Иногда уговорами часть животных удается забрать. Волонтеры даже занимались специальной программой по работе с кошатниками - забирали их на стерилизацию.

В любом случае, изъять животных можно только при добровольном согласии хозяина.

Пока что жильцы дома на Павловском тракте ожидают судов и своими силами взывают к совести нерадивого соседа.

Ранее в Госдуме одобрили законопроект об обращении с бездомными животными - в том числе их убийство.

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