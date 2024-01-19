21 января
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Жизнь

Жильцам дома с протекающей крышей на ул. Воровского рассказали, когда починят кровлю

Жильцы дома на ул. Воровского, 106а пожаловались на крышу. Она протекает, не дает провести в квартире на пятом этаже ремонт. Администрация Октябрьского района рассказала altapress.ru, когда починят кровлю.

Ул. Воровского, 106а.
Ул. Воровского, 106а.
"Черное и Белое Барнаул"

Текущий ремонт кровли дома по ул. Воровского, 106а. УК "Смарт" планирует провести весной, как только температура воздуха станет положительной. А капитальный ремонт кровли планируется в 2029-2031 году, как altapress.ru и писал ранее. Это предусматривает краевая программа.

В ноябре 2023-го собственникам дома рекомендовали повысить тариф на капремонт, чтобы обеспечить финансирование ремонта крыши и перенести работы на более ранний период. Сами жильцы рассказали, что сейчас каждый платит 361 рубль.

Тем временем на ул. Воровского, 108 продают ТЦ "Разноторг".

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