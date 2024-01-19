Жильцам дома с протекающей крышей на ул. Воровского рассказали, когда починят кровлю

Жильцы дома на ул. Воровского, 106а пожаловались на крышу. Она протекает, не дает провести в квартире на пятом этаже ремонт. Администрация Октябрьского района рассказала altapress.ru, когда починят кровлю.

Текущий ремонт кровли дома по ул. Воровского, 106а. УК "Смарт" планирует провести весной, как только температура воздуха станет положительной. А капитальный ремонт кровли планируется в 2029-2031 году, как altapress.ru и писал ранее. Это предусматривает краевая программа.

В ноябре 2023-го собственникам дома рекомендовали повысить тариф на капремонт, чтобы обеспечить финансирование ремонта крыши и перенести работы на более ранний период. Сами жильцы рассказали, что сейчас каждый платит 361 рубль.

Тем временем на ул. Воровского, 108 продают ТЦ "Разноторг".

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