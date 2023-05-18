Женская стихия. Зачем идти на выставку известной в Барнауле стрит-арт художницы

В Государственном художественном музее открылась персональная выставка «Стихия» стрит-арт художницы Анастасии Петренко (Petra). Как отметили организаторы, это первая в истории учреждения экспозиция уличного искусства. Ради чего еще на нее стоит идти — покажем в фоторепортаже altapress.ru.

Анастасия Петренко не только талантливая художница, но и ярый популяризатор стрит-арта в Сибири. Как она сама говорит, "баллончиком с краской меняю облик города".

В этом могут убедиться и барнаульцы, которые, например, садятся в раскрашенные трамваи. Их расписала команда художников, которых Анастасия собрала на свой Tok Fest.

Эти трамваи ежедневно проезжают по площади Октября, куда выходит фасад фондохранилища Художественного музея. Анастасия Петренко изобразила на нем художника, который рисует трех стильных и современных граций.

А если отправиться в район кардиологического центра, то можно увидеть необыкновенную футуристическую абстракцию на ул. Юрина,182. Она появилась здесь благодаря фестивалю O2 Fest, который организовала художница. Кстати, команда стрит-артеров вместе с приглашенными граффити-художниками преобразила еще фасады в Заринске, Бийске и Рубцовске.

Анастасия Петренко загорелась стрит-артом в 2012 году. Вдохновляясь работами художника Андрея Бергера, она расписывала интерьеры, но «в город» не выходила. Все изменилось после того, как в 2019 году она приехала на форум «Таврида», где узнала о том, как устроить свой стрит-арт фестиваль.

Выставка картин Анастасии Петренко (Petra). Дмитрий Лямзин Выставка картин Анастасии Петренко (Petra). Дмитрий Лямзин

В музее барнаульцы могут увидеть 20 живописных работ, которые художница создала специально для выставки. В них причудливый танец форм, линий и цветов составляют одну историю.

Анастасия Петренко заключила природные стихии в женские образы: яркие, фантазийные, сильные. Все эти работы художница посвятила своей матери.

Выставка пройдет до 28 мая по адресу: ул. Максима Горького, 16.

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