Женщинам рассказали, как раскрепоститься в постели

Чтобы женщина перестала стесняться своего тела, ей нужно получить приятные комментарии от своего партнера, родных и друзей. Об этом сообщает сексолог центра семейного образования Secrets Алина Мурзагалиева . Ее слова приводит Lenta.ru.

В первую очередь нужно понимать, что любой человек уникален. В этом ей помогут приятные комментарии о внешности женщины от своего партнера или родных.

Сексолог пояснила, что стоит задать близким людям вопросы. Например, как они видят девушку со стороны и стоит ли ей что-то изменить в себе. Наиболее откликающееся ответы нужно зафиксировать.

Также нужно понять, что именно не устраивает во внешности и насколько недостатки реальны. Если проблемы надуманы, то девушке не хватает уверенности в себе.

Чтобы чувствовать себя увереннее в постели, стоит использовать красивое нижнее белье или костюмы для эротических игр. Это придает женщине шарма, скрывает недостатки и сильно возбуждает фантазии партнера.

Ранее сообщалось, что женщина, которая испытывает 70 оргазмов за ночь, рассказала о любимой эротической игре.

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