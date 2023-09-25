Женщина из Барнаула украла рекламный баннер.

Теперь жительницу Барнаула разыскивают.
На кадрах видно, как она быстро кладет баннер себе в сумку и уходит с места уверенными шагами.
Ранее сообщалось, что четверо мужчин украли 41 мешок кедровых шишек у сборщика.
Накануне женщина украла рекламный баннер на остановке "Цветочная".
Теперь жительницу Барнаула разыскивают.
На кадрах видно, как она быстро кладет баннер себе в сумку и уходит с места уверенными шагами.
Ранее сообщалось, что четверо мужчин украли 41 мешок кедровых шишек у сборщика.
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