Женатый католик привел любовницу в церковь и занялся с ней сексом на алтаре

В Уганде прихожане застали на алтаре пару, занимающуюся сексом. Об этом сообщает Daily Monitor.

Женатый 23-летний католик привел любовницу в церковь. Там они предались любовным утехам, да так, что не заметили, как в здание вошли прихожане. Среди них была и жена католика, которая и подняла тревогу.

После этого в храм отказались ходить - верующие посчитали, что его не очистить от "сатанинского греха". Местные священнослужители после происшествия начали строгий пост с молитвами.

Также известно, что любовницей католика была мусульманка. Они проникли в церковь через окно.

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