Железобетонно: инопланетяне прилетали на Землю и сейчас остаются здесь

Инопланетяне посещали нашу планету и сейчас все еще остаются здесь, заявил профессор Гарри Нолан.

Есть 100-процентная вероятность, что в прошлом пришельцы бывали на Земле. Но обратить внимание на них могут не все, указывает prokazan.ru.

При этом сотрудники ЦРУ привлекали Нолана для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО".

Ранее сообщалось, как инопланетяне ведут себя среди людей.

Аэропорт

Неопознанные объекты в «связке» с авиаторами — не редкость. Так, 21 января 2001 года в 20:30 над барнаульским аэропортом «завис» яркий шар.

На тот момент к вылету из аэропорта готовились два рейса: транспортный Ил-76 на Москву (который был в Барнауле на дозаправке) и Як-40 на Бугульму, транзитом через Омск.

Светящийся предмет наблюдался в районе аэропорта в течение часа. Экипаж самолета Ил-76, принадлежащего компании «Тэсис», отказался взлетать согласно нормативной инструкции.

Экипаж транспортника вместе с руководителем полетов барнаульского аэропорта произвели совместное наблюдение этого явления с земли.

После чего командир принял решение вылететь из Барнаула утром. Еще один самолет-транспортник, следовавший из Иркутска, не совершив промежуточной посадки в барнаульском аэропорту, отправился на запасной аэродром.

Аэродром закрыли на полтора часа. Вскоре шар исчез.

Ровный круг

А в августе 1980 года НЛО в форме светящегося шара с хвостом появился над военным аэродромом южнее Барнаула и сделал над ним ровный круг на малой высоте. Из-за этого самолетам в воздухе запретили идти на посадку.

Потом объект резко поднялся вверх до высоты 4000 м и сделал еще один круг, после чего поднялся до высоты 8000 м и ушел в сторону Барнаула, но вскоре возвратился, снизился до высоты 4000 м и опять стал делать виражи над дальними приводами аэродрома.

После этого он набрал скорость и улетел в сторону Новосибирска. Полет объекта со стороны Семипалатинска через Барнаул до Новосибирска и его маневры над аэродромом наблюдались визуально и прослеживались на экранах радиолокаторов.

Стук на МКС

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поведал на российском телеканале о том, как инопланетяне стучались на МКС. Речь шла о причине появления трещин в модуле «Звезда» на Международной космической станции. Рогозин сказал, что она могла появиться из-за попытки инопланетян войти на станцию.

Операция и пасечник

Пасечника из села Быково Шипуновского района сбил мотоцикл. 12 июля 1989 года. В поликлинике мужчине сделали рентгеновский снимок. Он показал переломы ребер, трещина лопатки, растяжение шейного позвонка. Несмотря на боль, сельчанин наотрез отказался от госпитализации. Не решившись оставить без присмотра хозяйство, пасечник отправился домой.

На следующее утро пострадавший очнулся после странного видения, в котором некие странные существа делали ему операцию.

Все это казалось на удивление реальным. Правдоподобность произошедшему добавляло и полное отсутствие боли от вчерашних травм. Мужчина вновь пошел в поликлинику, где снова сделал рентген. Он был ошеломлен: переломов на снимке уже не оказалось.

Промежуточный космодром

С 1993 года барнаулец Василий Игнатьевич регулярно общался с пришельцами. По его словам, гуманоиды часто бывают на нашей планете и даже установили радиомаяк для сверки курса на горе Белуха. Наш край они используют как промежуточный космодром и место дозаправки.

Планета обитания

Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра.

Даже зафиксирован необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

Так что круги на снегу, которые испугали барнаульцев, вполне встраиваются в инопланетную схему. Дело в том, что такие окружности на земле приписывают гостям с других планет. И при встрече с пришельцами надо быть дружелюбнее. Возможно, инопланетяне снова захотят прилететь к нам и рассказать о жизни за пределами нашей планеты.