31 января
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Жизнь

Ждали-ждали, не дождались. Барнаульцы массово жалуются на автобусы

Судя по обращениям жителей Барнаула, ситуация с общественным транспортом в городе обострилась. Пассажиры жалуются на ожидание автобусов, их переполненность, проезд мимо остановок. Одно из коллективных обращений пришло на имя депутата Госдумы Александра Терентьева.

Автобус.
Автобус.
Источник: ru.freepik.com, автор

Мы теряем время по 30–40 минут на ожидание общественного транспорта, теряем здоровье, ожидая автобус на холоде, теряем деньги, обращаясь к услугам такси, в итоге опаздываем..., — сообщают барнаульцы народному избраннику о проблемах в краевой столице.

Как пишет пресс-служба алтайский социалистов, в обращении названы конкретные маршруты автобусов, к которым накопились массовые претензии, и обозначены самые сложные отрезки времени. По словам горожан, с 10 января этого года стало "невозможно" вовремя приехать на учебу к 8.00., а также уехать домой вечером после занятий — после 20.00.

Невозможно вовремя добраться, особенно в направлении Индустриального района Барнаула, — отмечают студенты. — Маршруты №35 и 41 не всегда делают остановки в час пик, маршрут №25 часто меняет конечный пункт следования. Но сокращение маршрута — это нарушение правил перевозки пассажиров. Количество автобусов маршрута №35 явно недостаточно для перевозки большого числа пассажиров в утреннее и вечернее время.

О нетерпимой ситуации с общественным транспортом барнаульцы ежедневно делятся в мессенджерах. Из сообщений становится понятно, что претензии у пассажиров носят массовый и системный характер. Чтобы урегулировать вопрос, Александр Терентьев уже обратился к главе города Барнаула.

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