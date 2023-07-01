Жареное мороженое, пихтовый лимонад, танцы и купание в пруду. Чем угощали и как веселили гостей на "АХ! Фесте" 2023

Второй месяц лета открыл масштабный гастрономический фестиваль "АХ! Фест". Лучшие шеф-повара удивляли гостей уникальными блюдами из алтайских продуктов - пихты, облепихи, меда. Корреспонденты altapress.ru не смогли упустить такую возможность. Они попробовали жареное мороженое, выпили пихтовый лимонад, искупались в пруду и станцевали под дождем.

"АХ! Фест" проходил 1 июля в селе Алтайское. В 2023 году фестиваль был посвящен ароматной и безумно полезной пихте.

На праздник приехали лучшие шефы и повара Алтайского края, чтобы продемонстрировать свое мастерство. От разнообразия блюд можно было потерять голову. Корреспонденты altapress.ru угостились домашней пастилой из вишни и облепихи и попробовали пихтовый лимонад. А на горячее съели китайскую лапшу, авторскую пиццу и, конечно же, шашлык.

"АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru

В центре внимания оказались повара, предлагающие бесплатные сырники и вафли. К ним люди выстраивались в огромные очереди.

Один из кондитеров предлагал гостям новинку - жареное мороженое. Его делают с помощью специальной плиты, которая не подогревает, а, наоборот, замораживает. В лакомство можно было добавлять любые начинки - орехи, фрукты, ягоды и даже шоколадные батончики.

"АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru

Помимо дегустации блюд гости фестиваля смогли искупаться в теплом пруду, полюбоваться цветущим дендрарием и погладить зверушек в контактном зоопарке. И даже дождь не смог разогнать веселящихся людей.

"АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru "АХ! Фест" 2023 в Алтайском крае Altapress.ru

Также на территории фестиваля работала ярмарка товаров алтайских производителей и ремесленников и звучать музыка известных диджеев. Проникнитесь атмосферой фестиваля и вы!