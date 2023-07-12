Жара до +37. Какая погода будет в Алтайском крае 12 июля

Аномальная и удушающая жара снова настигла регион. О погоде сообщили синоптики алтайского гидрометцентра.

Ночью температура от +17 до +22 градусов, в предгорьях и по востоку местами +10,+15 градусов.

Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Днем температура +32,+37 градусов. Преимущественно без осадков, по северу и востоку местами небольшие дожди, возможны грозы. В утренние часы местами туман.

Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Ранее мы рассказывали, можно ли не ходить на работу в аномальную жару.