Зело красно: десять старорусских городов, популярных у туристов из Алтайского края

Tele2, российский оператор мобильной связи, ко Дню России проанализировал туристическую привлекательность старорусских городов у своих клиентов. В мае-сентябре прошлого года абоненты Tele2 из Алтайского края чаще всего ездили в Рязань. На втором месте рейтинга оказался Нижний Новгород, а на третьем — Тверь. Среди направлений, только набирающих популярность у клиентов Tele2 из Алтайского края, лидирует Великий Новгород.