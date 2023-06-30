Здоровье нации — это эффективное финансирование медицины и контроль за использованием средств 

О проблемах, которые связаны с функционированием Фонда обязательного медицинского страхования в России, и путях решения этих проблем пишут с момента основания фонда.

Главное противоречие, которое является препятствием в эффективной работе федерального ведомства, по мнению экспертов, — недостаточное финансирование и дисбаланс между обязательствами и реальными средствами фонда. Этот «клубок проблем» приводит к росту затрат населения на медицинскую помощь и ограничению доступа к качественной медицине. Для решения этих проблем необходимо увеличить финансирование здравоохранения, развивать профилактическую медицину и оптимизировать организацию и управление системой здравоохранения. Эксперты подчеркивают важность комплексного подхода и сотрудничества всех заинтересованных сторон для достижения значимого улучшения в системе обязательного медицинского страхования в России.

Свое мнение высказывают и политические и общественные деятели.

Сколько еще нужно аргументов и доказательств неэффективности и ненужности Фонда обязательного медицинского страхования в нашей стране?, — задается вопросом депутат Госдумы Александр Терентьев.

Партия неоднократно об этом уже заявляла с различных трибун. Серьезным поводом напомнить о своей инициативе партийцев стала информация о миллионных хищениях — деньгах, которые якобы тратятся на пациентов, а по факту на "мертвых душ". Как пример, сообщение СМИ о расследовании хищения 44 миллионов в больнице в Тихвине в Ленинградской области. Средства были получены от страховых компаний после предоставления данных о 700 пациентах, якобы прошедших лечение в отделении реабилитации.

Получается, что "страховая" медицина в РФ не обеспечивает должного контроля за расходованием бюджетных средств. Поэтому СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ предлагает вводить вместо нее в здравоохранении современную, технически развитую систему независимого аудита.

Политик напомнил, что страховые компании в свое время включили в систему оказания медицинской помощи населению как раз для контроля за распределением денег.