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Жизнь

Завод построили, попали под град. Что произошло в Алтайском крае 29 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 29 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Просроченная задолженность по заработной плате в Алтайском крае в мае, по данным Росстата, выросла на 8,4%. Это самый высокий рост среди регионов Сибири.
  • Владимир Путин наградил настоятеля Александро-Невского собора города Барнаула Андрея Басова знаком отличия «За благодеяние», а также педагога гимназии №22 Елену Жердеву — ей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».
  • В Смоленском районе открыли завод, который будет выпускать молоко, сметану, кефир, йогурты и премиум-мороженое.
  • Ураган снес деревья в Барнауле и оставил несколько поселков без света.
  • На Бийск обрушились огромные градины — до 2,5 см в диаметре. В некоторых других городах края тоже прошел град, но не столь впечатляющий.
  • Жильцы и без того многострадального барнаульского ЖК «Парковый» получили квитанции ЖКХ за июнь, в которых счет за отопление оказался больше, чем зимой.
  • 29 июня 1922 года родился художник Глеб Белышев — тот, что в 70-х прославил барнаульский хлопчатобумажный комбинат на весь мир. Почитайте историю о человеке, который рисовал, воевал, и всю жизнь обожал цветы.

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