Засуха на фоне жары: эксперты рассказали о погоде в июне в сибирском регионе

Жара нахлынет на регионы западной Сибири, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам эксперта, здесь температурный фон будет выше нормы — прогнозируется жаркая погода.
На фоне жары вполне закономерен дефицит осадков. Засушливый июнь будет в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Кемеровской областях.
Между тем в Алтайском крае объявлено до 7 июня штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой — местами температура воздуха составит плюс 35 градусов и выше. Сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.
Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.
Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.